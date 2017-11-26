الراجحي الاستثمارية تعلن توفر وظيفة إدارية بمكة

فاطمة المالكي(صدى):

نشرت شركة مجموعة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي للاستثمارات العقارية، “ الراجحي الاستثمارية ” إعلانا – عبر موقعها الإلكتروني، أكدت فيه توفّر وظيفة إدارية شاغرة للرجال، بمسمى “ أخصائي أول العقود ” ، وذلك للعمل بفروع الشركة في منطقة مكة المكرمة.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظيفة المتاحة لحمَلة درجة البكالوريوس في تخصصات: (المسح الكمي، أو الإدارة التجارية)، مع وجود خبرات سابقة.

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 26 نوفمبر 2017م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 26 فبراير 2018م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظيفة المُعلنة، الدخول على الرابط التالي: (هنا).