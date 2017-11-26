قائد قوات الأمن الخاصه يفتتح تمرين شهاب 2

سعيد العجل(صدى):

افتتح معالي قائد قوات الأمن الخاصه الفريق الركن/ مفلح بن سليم العتيبي تمرين ( الشهاب 2 ) صباح اليوم وذلك بحضور نائب قائد القوات اللواء / عبدالله بن محمد الثمالي ومساعدي القائد ومدراء العموم وقادة الوحدات وعدد من ضباط القوات .

و من الجانب الباكستاني سعادة قائد مدرسة العمليات الخاصة و عدد من ضباط مجموعة العمليات الخاصة بالجيش الباكستاني.

و أبتداء الحفل بتلاوة آيات من الذكر الحكيم ، وبعد ذلك ألقى قائد التمرين (الشهاب 2) كلمة بهذه المناسبه جاء فيها ان التمرين يأتي امتدادا للعلاقات التاريخية الراسخة وأواصر الأخوة التي تجمع بين المملكة العربية السعودية وجمهورية باكستان الإسلامية.

حيث تضمن نطاق التمرين على عمليات مكافحة الإرهاب بما فيها تخليص الرهائن من خلال العمليات الخاطفة والسريعة.

ويأتي هذا التمرين بنسخته الثانية ليؤكد المفاهيم العملياتية المشتركة ويحقق الأهداف الرئيسية والمنشودة والتي من أهمها :

تعميق أواصر الأخوة والصداقة بين الجانبين، وصقل المهارات وزرع الثقة من خلال تبادل الخبرات، وتعزيز التعاون بين الجانبين، والتخطيط والتدريب لتنفيذ عمليات مكافحة الإرهاب في المناطق الجبلية والمأهولة بالسكان .

بعد تقدم قائد الطابور للاستأذان بافتتاح التمرين وأداء مراسم الأفتتاح و في نهاية الحفل التقطت الصور التذكارية لمجموعه من المشاركين في التمرين مع معالي قائد القوات ثم وجه معالي القائد كلمة ترحيبية للمشاركين حثهم فيها على بذل الجهد متمنيا التوفيق للجميع.

ومن جانبه أوضح المتحدث الرسمي لقوات الأمن الخاصة العقيد / محمد بن عبدالله بن فضليه أن هذا التمرين يأتي في إطار التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في المجالات العسكريه المختلفة و خصوصا في مجال مكافحة الارهاب والقتال في المناطق المبنية والمفتوحة وتخليص الرهائن واستخدم أحدث التقنيات والاليات المتطورة التي تساهم في تحقيق الأهداف للقضاء على الاٍرهاب بكافة اشكاله وأنواعه.