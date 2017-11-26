مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعًا 55.56 نقطة

حمود العنزي(صدى):

شهد مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية، اليوم الأحد، في ختام التعامل ارتفاعًا عند 55.56 نقطة ليقفل عند مستوى 6933.77 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.7 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 141 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 84 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 158شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 14 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات أمانة للتأمين،وولاء، والطيار، والجماعي، ودار الأركان، الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم مجموعة فتيحي، وأسواق العثيم،وطيبة،والتصنيع، ومكة فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 7.11% و 0.41%.

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، والإنماء، والطيار، وكيان السعودية، وسابك هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات دار الأركان، والإنماء، وسابك، والطيار، والراجحي هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعًا 1.37 نقطة ليقفل عند مستوى 2904.41 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها من1.2 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 66 ألف سهم تقاسمتها 203 صفقات.