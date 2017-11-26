بالصور.. انطلاق ” كيا ستينجر 2018 ” العضلات الكورية الجديدة

متابعات(صدى):

تحاول شركات السيارات الكورية أن ترتقي بالمنافسة إلى المزيد من الفئات، وأن تبرز قدراتها الجديدة في فئات لم تكن تجرأ يوما الاقتراب منها، وبخاصة الفئة الرياضية عالية الأداء والتي تتطلب قدر كبير من السرعة والتطور، وقدر أكبر من العضلات.

التصميم الخارجي

تعتمد كيا ستينجر في تصميمها الخارجي على خطوط لم تعتادها كيا، إلا أنها تعبر عن عهد جديد من عهود النجاح التي تنوي كيا أن تمددها إلى نهاية العالم.

ففي المقدمة تأتي مقدمة أنف النمر الشهيرة لكيا، ولكن مع المزيد من الهجومية والشراسة وشبكة تهوية رياضية كبيرة الحجم، إضافة إلى غطاء المحرك ذو العضلات المفتولة على الجانبين، والذي يظهر أعلاه فتحات التهوية الجديدة، وتسمح للمحرك بالتنفس بالمزيد من الحرية.

المصابيح الأمامية كذلك تقدم الكثير من التفاصيل مع العدسات الثنائية، والشخصية الهجومية الواضحة، مع إضاءة الـ LED المتميزة، والخطوط التي تنساب حول المصابيح مرورا بالمصد كبير الحجم ذو فتحات التهوية الرياضية، وشبكة التهوية السفلي كبيرة الحجم.

على الجانبين تأتي العجلات المعدنية كبيرة الحجم بتصميمها الرياضي، ومن خلفها المكابح كبيرة الحجم الرياضية، وبالطبع الأبواب الأربعة مع خط السقف الانسيابي للسيارة، والمرايا الجانبية الرياضية ذات اللون الأسود.

في الخلف تنطلق المصابيح بتصميمها الغير مألوف لتمتد من الجانبين إلى المنتصف عبر خط أحمر بارز، وكذلك يبرز الزجاج الخلفي، والمصد البارز الذي يحمل مشتت الهواء وفتحات طرد العادم الثنائية على الجانبين.

المقصورة الداخلية

داخل المقصورة حاولت كيا أن تمزج بين العصرية والفخامة والتصميم الرياضي المنتظر في هذه الفئة، كل ذلك دون أن تفقد هويتها.

فعجلة القيادة المميزة التي تحمل شعار كيا في المنتصف، مع تصميم رياضي، وخلفها لوحة العدادات ذات المؤشرات الحمراء التي تحاول تشجيعك على الانطلاق، مع تصميم لوحة القيادة القوي وبخاصة في فتحات التهوية الثلاثية في المنتصف، ومن اسفلها لوحة التحكم في النظام الصوتي بسيطة التصميم، وحتى الكونسول الوسطي ذو التصميم الفاخر.

المقاعد كذلك توفر تصميم رياضي يدعم أجساد الركاب خلال القيادة السريعة، مع توفير قدر مناسب من الراحة والعملية، ومساحات حركة وجلوس مناسبة لسيارة بهذا الحجم، ومقاعد خلفية مريحة مع مساحات وتجهيزات متميزة للمقصورة.

المحرك والأداء

تتوفر كيا ستينجر بخيارين من المحركات كل منهم يقدم أداء رياضي متميز وقوة قادرة على منافسة سيارات هذه الفئة.

فالمحرك الأول رباعي الأسطوانات سعة 2 لتر ذو شحن توربيني، يولد 255 حصان وعزم 353 نيوتن.متر، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي ذو 8 سرعات يدفع بالعجلات الخلفية، وهو ما يمنح ستينجر تسارع من الثبات لسرعة 100 كم/س خلال 6 ثوان، وسرعة قصوى 240 كم/س.

المحرك الثاني V6 سعة 3.3 لتر ذو شحن توربيني بقوة 365 حصان وعزم 510 نيوتن.متر، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي ذو 8 سرعات، يدفع بالعجلات الأربعة لسرعة 100 كم/س خلال 4.9 ثانية، ولسرعة قصوى 270 كم/س.