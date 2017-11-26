عبداللطيف جميل يعلن وظائف شاغرة بجدة

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة عبداللطيف جميل المتحدة- عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر عدد 3 وظائف إدارية شاغرة للسعوديات، “ ممثلة خدمة اتصال ” ، وذلك للعمل بفروع إحدى الشركات المتعاقدة معها في محافظة جدة.

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة لحمَلة درجة البكالوريوس فأدنى في تخصص ذي صلة، مع وجود خبرات سابقة.

وأوضحت الشركة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 26 نوفمبر 2017م، مشيرة إلى أنه يمكن التقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، عبر الدخول من (هنـــــــــــــــــا)