بالصور.. إغلاق 6 محلات تجارية بعرعر لمخالفتها للأنظمة البلدية

خالد الضبيبي(صدى):

أغلقت أمانة منطقة الحدود الشمالية ممثلة بوكالة الخدمات ” رقابة الأسواق ” اليوم الأحد، 6 محلات تجارية بعرعر لمخالفتها للأنظمة البلدية.

وأوضحت أمانة منطقة الحدود الشمالية، أنها قامت بجولة رقابية على المحلات التجارية بمدينة عرعر، والتي أسفرت عن إغلاق عدد منها بسبب مخالفتها للأنظمة البلدية.

كما حررت عدد 4 من الإشعارات لأصحاب المحلات لمراجعة الأمانة لتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات، مؤكدة أنه لا مجال للتهاون مع المخالفين، وفِي حال عدم الالتزام يتم تطبيق الأنظمة والإجراءات البلدية المترتبة عليهم.