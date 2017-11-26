” فيفا ” يمهل لاعب النصر الهارب
منح الاتحاد الدولي لكرة القدم ” فيفا ” ، لاعب النصر الباراجوياني فيكتور إيالا، مهلة حتى نهاية الأسبوع الجاري للرد على الشكوى المقدمة ضده من ناديه.
وكان النصر طالب في شكواه، الحصول على خمسة ملايين ريال لإخلال فيكتور إيالا ببنود العقد المبرم بينه وبين الإدارة الصفراء، والهروب لمسقط رأسه، ورفضه العودة للعالمي في الصيف الماضي طبقاً للعقد الموقع بين الطرفين.
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 5613 ] نشر منذ 3 ساعات
والهروب لمسقط رأسه، ورفضه العودة للعالمي
حامت كبده من الحالمي قال عطه يابطه وخرج ولم يعد
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 5613 ] نشر منذ 3 ساعات
ورفض العوده للحالمي هههههههههههههههههه