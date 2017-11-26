المراعي تعلن وظيفة إدارية شاغرة للسعوديين

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة المراعي للألبان – عبر موقعها الإلكتروني – توافر وظيفة إدارية شاغرة للسعوديين، باسم “ مساعد مدير العلامة التجارية ” ، وذلك للعمل بفروع الشركة في العاصمة الرياض.

وأبرزت الشركة أنّ الوظيفة المتاحة لحمَلة درجة البكالوريوس في تخصصات: “ التسويق، إدارة الأعمال ” ، أو المجالات ذات الصلة، مع وجود خبرات سابقة.

وأوضحت الشركة أنّ التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 26 نوفمبر 2017م.

وأشارت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظيفة المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: هنــــــــــا.