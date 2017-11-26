تقارير صحفية: أنشيلوتي مدربا لـ ” الأخضر ” في روسيا 2018

طلال الغامدي(صدى):

ذكرت تقارير صحفية، أن اتحاد كرة القدم في طريقه لإرسال عرض خيالي، للمدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، لقيادة منتخب الأخضر في نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا، والتي تقام خلال يونيو المقبل.

وأكدت التقارير، أن المملكة مستعدة لتقديم عرض لا يُرفض لأنشيلوتي لتولي مهام تدريب الأخضر في كأس العالم، مشيرا أن الأخضر يسعي لتحقيق نتائج إيجابية في كأس العالم بروسيا العام المقبل.