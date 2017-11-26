تعليم الليث.. انطلاقة التسجيل والمنافسة في جائزة التميز التعليمي

عبدالرحمن المالكي(صدى):

اعتمد مدير إدارة التعليم بمحافظة الليث الأستاذ مرعي بن محمد البركاتي ، جائزة إدارة تعليم الليث ( للتميز التعليمي ) للعام الدراسي الحالي ١٤٣٨هـ / ١٤٣٩هـ ، والمنبثقة من معايير ومراحل جائزة التعليم للتميز ، كما ستكون نتائجها هي المعتمدة و المؤهلة للتصفيات النهائية لجائزة الوزارة على مستوى المملكة ، و تشمل كافة فئات الجائزة ، المعلم و المرشد الطلابي والمدرسة و الطالب والعمل التطوعي والمشرف التربوي بواقع ثلاثة فائزين و فائزات في كل فئة .

وقال البركاتي بأن الجائزة تأتي في إطار تنفيد توجيهات وزير التعليم ، والرامية إلى إبراز جهود وتكريم المميزين من منسوبي الوزارة وإدارات التعليم في المناطق و المحافظات ، بهدف بث روح الحماس والمنافسة بين التربويين والتربويات في الميدان لتقديم أفضل ما لديهم من ممارسات تسهم في تطوير الأداء وجودة المخرجات ، و تشجيع التميز في التعليم العام، وتقدير المعلم المتميز والمدرسة المتميزة والمرشد الطلابي المتميز والمشرف التربوي المتميز ، والطالب المتميز ، و العمل التطوعي المتميز ، ونشر ثقافة التميز والإبداع، والجودة، والالتزام، والإتقان .

وشدد (البركاتي) على ضرورة تحفيز وتشجيع الفئات المستهدفة بالجائزة , مؤكداً بأن الميدان يزخر بالكثير من المتميزين والمتميزات ممن يحملون مقومات التميز و الإبداع التربوي و التعليمي ، و أهاب بلجان الجائزة على ضرورة عقد ورش تدريبية و لقاءات ميدانية للتعريف بلوائح و ضوابط الجائزة و استقطاب المتميزين و المتميزات ، و تفعيل دليل اللائحة التفسيرية من خلال لجان الجودة والتميز في المدارس ، و الإعلان عن الجائزة بشكل موسع ، و تفعيل مواقع الإدارة و شبكات التواصل الاجتماعي في بث ثقافة التميز في الميدان ، ودعم المتميزين ، و وضع خطة إجرائية عملية لمتابعة إجراءات تنفيذ البرنامج الزمني للجائزة ، و تشكيل لجان التحكيم , و استعراض قصص الفائزين في الدورات السابقة والاستفادة من خبراتهم وتجاربهم .

بدوره أوضح منسق جائزة التعليم للتميز في تعليم الليث الأستاذ علي بن عبدالله الزهراني بأن آخر موعد لتسجيل الراغبين و الراغبات بالمشاركة في فئات الجائزة هو ٢٤ / ٤ / ١٤٣٩هـ ، عبر موقع جائزة التعليم للتميز من هنا .

وجاءت جوائز المسابقة كما يلي :

فئة المعلم / ـة المتميز / ة

المركز الأول ٥٠٠٠ ريال.

المركز الثاني ٣٠٠٠ ريال.

المركز الثالث ٢٠٠٠ ريال .

فئة المرشد / ة الطلابي / ـة المتميز/ة

المركز الأول ٥٠٠٠ ريال.

المركز الثاني ٣٠٠٠ ريال.

المركز الثالث ٢٠٠٠ ريال

فئة الإدارة والمدرسة المتميزة :

المركز الأول ٧٠٠٠ ريال .

المركز الثاني ٥٠٠٠ ريال .

المركز الثالث ٣٠٠٠ ريال .

فئة المشرف/ ـة التربوي / ـة المتميز/ة :

المركز الأول ٥٠٠٠ ريال .

المركز الثاني ٣٠٠٠ ريال .

المركز الثالث ٢٠٠٠ ريال .

فئة الطالب/ ـة المتميز/ة بالصف الثالث ثانوي فقط :

المركز الأول ٣٠٠٠ ريال .

المركز الثاني ٢٠٠٠ ريال .

المركز الثالث ١٠٠٠ ريال .

فئة العمل التطوعي :

المركز الأول ٣٠٠٠ ريال .

المركز الثاني ٢٠٠٠ ريال .

المركز الثالث ١٥٠٠ ريال ..