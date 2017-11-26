مخرج ” طاش ما طاش ” يعلق على الحكم الصادر له ضد القصبي والسدحان

أماني الغامدي(صدى):

قال المخرج عامر الحمود مخرج مسلسل ” طاش ما طاش ” ، أنه أكثر من عقد من الزمان، ليثبت حقه، حتى ضاعت الكثير من المعاني في تلك القضية، إلا أنه فرح وشعر بتحرر من الإحساس بالظلم الذي لازمه طيلة تلك المدة، عندما تحقق العدل، جاء ذلك تعليقا على الحكم الصادر لصالحه بإلزام الفنانَين ناصر القصبي وعبدالله السدحان بدفع مبلغ 1.3 مليون ريال.

يُذكر أن محكمة التنفيذ بالرياض شرعت في حجز مبلغ 1.3 مليون ريال من حساب القصبي والسدحان متضامنَين، لصالح الحمود، على خلفية قضية مسلسل ” طاش ما طاش ” ، بعد أن أيّدت محكمة الاستئناف الإدارية الحكم الصادر بشأنها.