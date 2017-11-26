” صحة جدة ” تنفي ظهور أنفلونزا الخنازير من جديد
أعلنت صحة جدة، اليوم الأحد، أن ما يتردد عن عودة ظهور مرض أنفلونزا الخنازير، لا أساس له من الصحة، مؤكدة أنه تم القضاء عليه منذ أغسطس 2010.
وقالت صحة المحافظة، إن فيروس أنفلونزا الخنازير أصبح الآن من فيروسات الأنفلونزا الموسمية، ولم توص منظمة الصحة العالمية باتخاذ أي تدابير وقائية غير التي تُتخذ في الأنفلونزا الموسمية.
وأوضح الناطق باسم صحة جدة عبدالله الغامدي أن لقاح أنفلونزا الخنازير يُعطى ضمن لقاحات التطعيم ضد الأنفلونزا الموسمية، وأن أي حالات تُسجل الآن يتم متابعتها ورصدها والرفع بها، إضافة إلى دراسة الوضع وتطبيق قواعد مكافحة العدوى وإعطاء العلاج الوقائي.
وكانت ترددت أنباء عن إصابة وكيلة مدرسة ابتدائية للبنات بجنوب جدة ومعلمة وثلاث طالبات في ذات المدرسة.
ابو انس الزراع[ عدد التعليقات: 21 ] نشر منذ 5 ساعات
يا خوان كلها كذب اتحداهم يتهمون الكلب بأي مرض لانهو مرتبط يحياتهم
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 14 ] نشر منذ 4 ساعات
يا استاذ توفيق الربيعه مارأيك بهذا التعليق والذي لا يصدر حتى من ممرض متمرس..
أعلنت صحة جدة، اليوم الأحد، أن ما يتردد عن عودة ظهور مرض أنفلونزا الخنازير، لا أساس له من الصحة(هنا تنكرون المرض)، مؤكدة أنه تم القضاء عليه منذ أغسطس 2010.
وقالت صحة المحافظة، إن فيروس أنفلونزا الخنازير أصبح الآن من فيروسات الأنفلونزا الموسمية(هنا اعتراف ضمني)، ولم توص منظمة الصحة العالمية باتخاذ أي تدابير وقائية غير التي تُتخذ في الأنفلونزا الموسمية.
وأوضح الناطق باسم صحة جدة عبدالله الغامدي أن لقاح أنفلونزا الخنازير يُعطى( وهنا تعترفون بوجود المرض) ضمن لقاحات التطعيم ضد الأنفلونزا الموسمية، وأن أي حالات تُسجل الآن يتم متابعتها ورصدها والرفع بها،
… اتمنى من معاليكم الاعتذار للمواطن واحترام حقه بمعرفة الحقيقه
خالد المالكي[ عدد التعليقات: 19 ] نشر منذ 4 ساعات
هههههه
انا من سكان الطائف وزوحتي انصابت الاسبوع هذا بهذا المرض ادخلت الطواري يوم السبت والحمد لله طلعت قبل امس الجمعه المغرب ومانت بالعزل الاسبوع هذا .
ولحمد لله الدكاتره يقلون علاج الافلونزه الان صار وضعه عادي يحجز المريض اسبوع ويعطى المظادات ويخرج مو مثل اول .
وهنا المفروض من صحة جده تعترف بوحود المرض وتطمن المواطن بان المرض الان زالات خطورته عن السابق
مو ينكرون وجوده
واذا ماهم مصدقين يخاطبون مستشفى الملك فيصل او ارسل لهم تقرير وفحوصات المستشفى
الريان[ عدد التعليقات: 1394 ] نشر منذ 2 ساعتين
اللهم رب الناس ادفع الباس وشفي انت الشافي
لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغدر سقما
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 22063 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يشفي عباده