” صحة جدة ” تنفي ظهور أنفلونزا الخنازير من جديد

نايف السالم(صدى):

أعلنت صحة جدة، اليوم الأحد، أن ما يتردد عن عودة ظهور مرض أنفلونزا الخنازير، لا أساس له من الصحة، مؤكدة أنه تم القضاء عليه منذ أغسطس 2010.

وقالت صحة المحافظة، إن فيروس أنفلونزا الخنازير أصبح الآن من فيروسات الأنفلونزا الموسمية، ولم توص منظمة الصحة العالمية باتخاذ أي تدابير وقائية غير التي تُتخذ في الأنفلونزا الموسمية.

وأوضح الناطق باسم صحة جدة عبدالله الغامدي أن لقاح أنفلونزا الخنازير يُعطى ضمن لقاحات التطعيم ضد الأنفلونزا الموسمية، وأن أي حالات تُسجل الآن يتم متابعتها ورصدها والرفع بها، إضافة إلى دراسة الوضع وتطبيق قواعد مكافحة العدوى وإعطاء العلاج الوقائي.

وكانت ترددت أنباء عن إصابة وكيلة مدرسة ابتدائية للبنات بجنوب جدة ومعلمة وثلاث طالبات في ذات المدرسة.