الانضباط تعاقب ناديي الاتحاد والنصر

ماجد محمد(صدى):

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد الكرة، مجموعة من العقوبات، تراوحت بين الغرامات المالية والإيقاف الذي طال أربعة لاعبين ثلاثة منهم يمثلون فريق الاتحاد، ولاعب يمثل فريق النصر. وجاءت العقوبات على الشكل التالي:

– إلزام نادي النصر بدفع غرامة ” 10,000 ريال ” لتأخر لاعبي الفريق في النزول للملعب في مباراته أمام الاتحاد ضمن الجولة الحادية عشرة من دوري المحترفين.

وأوقفت اللجنة مهاجم الفريق محمد السهلاوي ” مباراة رسمية واحدة ” ، مع إلزامه بدفع غرامة ” 10,000 ريال ” ، لارتكابه سلوكًا غير رياضي ضد لاعب من الفريق الاتحاد.

كما أوقفت اللجنة ثلاثة لاعبين دفعة واحدة من الفريق الأول بنادي الاتحاد ” مباراة رسمية واحدة ” ، وهم: فهد المولد، وعمار الدحيم، وياسين حمزة، وإلزام كل واحد منهم بدفع غرامة ” 10,000 ريال ” ، لارتكابهم سلوكًا غير رياضي ضد لاعبي فريق النصر.

وألزمت اللجنة نادي هجر بدفع غرامة ” 5,000 ريال ” لحصول 6 من لاعبي فريق درجة الناشئين على 7 بطاقات صفراء وبطاقة حمراء واحدة، أمام الفتح ضمن الدوري الممتاز لدرجة الناشئين.