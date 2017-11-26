” العربي للدراسات ” : إيران لن تؤثر طويلاً على اليمن

طهران(صدى):

أكد مركز الخليج العربي للدراسات الإيرانية، أن إيران لن تمكن من التأثير، في السياسات اليمنية الداخلية على المدى الطويل.

وأستند المركز في رأيه إلي محدودية قدراتها مقارنة بمساحة أدوارها الإقليمية، مشيراً إلى أن أقصى ما يمكنها فعله هو إحداث تغيير مؤقت في موازين القوى الداخلية لصالح الحوثيين، دون اكتسابها القدرة على تغيير قواعد اللعبة السياسية على الساحة اليمنية بشكل جذري.