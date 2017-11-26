تعليم عسير يشهد اختتام تدريب معلمات ” البدنية “

محمد بن طحيطح(صدى):

شهدت إدارة نشاط الطالبات بتعليم عسير، اليوم الأحد، اختتام الدورات التدريبية المحلية في الفترة المسائية، للقيادات، ومشرفات المجال الصحي، ومشرفات المجال الرياضي بأندية الحي، والمرشدات الصحيات، ومعلمات التربية البدينة في مدارس التعليم العام، ومدارس تطوير في أبها، وخميس مشيط، وأحد رفيدة.

وتأتي تلك الدورات بالتعاون مع شركة تطوير للخدمات التعليمية، وذلك من أجل دعم مشروع تطوير الرياضة المدرسية وتعزيز الصحة.

وتناولت الدورات الخطوات الأساسية لتصميم برنامج معزز للصحة، والقواعد الأساسية للتغذية الصحية، والعوامل المؤثرة على السلوك الصحي، والمهارات الحياتية المعززة للصحة، وتم تنفيذها بفندق أزد بأبها، وفندق قصر المليون بخميس مشيط على مدى أسبوعين متتالين.