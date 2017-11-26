نايف السالم(صدى):

أكد البيان الختامي لاجتماع وزراء دفاع التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، في ختام اجتماعه اليوم الأحد، على جهود المملكة في مواجهة الإرهاب، وقدم المشاركون الشكر للمملكة على استضافة المؤتمر ورئاسة ولي العهد له.

وقال البيان إن دول التحالف ستؤمن ما يلزم من قدرات عسكرية لمحاربة الجماعات الإرهابية، وتعتزم التنسيق للتعامل مع خطر الإرهاب، والعزم على مواجهة الإرهاب وفضح أساليب زيفه، والاتفاق على زيادة مستوى الوعي للقضاء على الإرهاب.

وأشار البيان الى توجيه الجهود الإعلامية لمواجهة الإرهاب وتفكيك آلته، والاتفاق على تجفيف منابعه ومصادره. واعتماد ما يلزم من قدرات لمنع التنظيمات الإرهابية من عدم تنظيم صفوفهم.

وقال البيان إن اجتماعات مجلس وزراء دفاع دول التحالف تعقد سنويا أو عند الحاجة، وأنه تم الاتفاق على تعزيز الجهود لمحاربة الإرهاب ودعم المركز وآلياته.

وأكد الفريق عبدالإله صالح الفريق على فتح المجال على أوسع أبوابه للتعاون مع الجميع، وقال ” أن الوزراء تبادلوا المعلومات بشأن المبادرات المستقبلية ” ، وأضاف أن هيكل التحالف فريد من خلال العضوية والدول الداعمة.

وقال الفريق أول المتقاعد القائد العسكري للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب راحيل شريف، أن التحالف سيعمل في عدد من الجبهات والمناطق، وقال أن وزراء دفاع دول التحالف العسكري الاسلامي سيتبادلون المعلومات والخبرات لتعزيز القدرات.

وأعلن الجنرال رحيل، أنه قريباً ستتوفر المعلومات عن كافة المنظمات الإرهابية، وسندعم الدول التي تعاني من الإرهاب.

وتابع ” رحيل ” القول، أن الجماعات الإرهابية استغلت الإعلام الجديد في إنتاج مواد إعلامية بطريقة متقدمة، وأن التحالف العسكري الاسلامي سيخلق آلية للحد من الهجمات والمنظمات الإرهابية.