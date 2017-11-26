السديري :المملكة حريصة على توحيد جهود الدول الإسلامية في مواجهة الإرهاب

سعيد العجل(صدى):

أكد معالي نائب وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور توفيق بن عبد العزيز السديري حرص المملكة العربية السعودية وسعيها الدائم بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ــ حفظه الله ــ وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ــ حفظه الله ــ لتوحيد جهود الدول الإسلامية في مواجهة الإرهاب والجماعات المتطرفة.

جاء ذلك في تصريح لمعاليه بمناسبة الاجتماع الأول لمجلس وزراء دفاع دول التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب بقيادة المملكة العربية السعودية الذي افتتح أعماله صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ــ حفظه الله ــ اليوم الأحد الثامن من شهر ربيع الأول 1439هـ في الرياض.

وشدد السديري على أن الإرهاب لا دين له ولا وطن له، وأن العالم العربي الإسلامي اكتوى بناره مراراً وتكراراً, وكان آخرها الحادث الإرهابي الآثم الذي استهدف المصلين بمسجد الروضة شمال سيناء بجمهورية مصر العربية أمس الأول.

وأضاف أن العمل الإرهابي الذي استهدف الآمنين هو جريمة كبرى منافية للقيم والتعاليم الإسلامية بل هو من أعظم الفساد في الأرض , مؤكداً أن هذا التفجير لن يزيد أبناء العالم العربي والإسلامي إلا ترابطاً وتكاتفاً في مواجهة الإرهاب والتصدي للجماعات المتطرفة التي تحاول بكل ما أوتيت من قوة أن تنشر الفوضى والفتن بين أبناء العالم الإسلامي.

واختتم معالي الدكتور توفيق السديري ـــ تصريحه ــ بتقديم العزاء لذوي المتوفين، سائلاً الله لهم المغفرة ، كما سأل الله أن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.