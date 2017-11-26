إصلاحات الأمير محمد بن سلمان تدفع عمالقة اليابان للاستثمار في المملكة

عادل الحربي(صدى):

قررت مؤسسة سوميتومو ميتسوي بانكينغ المالية العملاقة في طوكيو، إنشاء شركة تابعة لها في الرياض بنهاية العام الجاري، لاستغلال الأجواء المثالية الجاذبة للاستثمارات في المملكة، والتي يوفرها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان خلال الفترة الماضية لجذب رؤوس الأموال والمؤسسات العملاقة للعمل في السعودية.

في السياق ذاته تعتزم المؤسسات البنكية العملاقة، تقديم مساعدة للشركات اليابانية الراغبة في العمل بالمملكة، للاستفادة من الأجواء المشجعة للاستثمار في العالم، وذلك من خلال توفير المعلومات والبيانات المسهلة لإقامة المشروعات، حيث يراهن البنك على أن فرص تمويل المشاريع ستزداد في مجالات النفط والغاز ومناطق أخرى.