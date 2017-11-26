تعرفي على السن الأمثل للزواج

أماني الغامدي(صدى):

بعد بلوغ سن الثامنة عشرة، تلقى على عاتق المرء مسؤوليات كثيرة كدخول الجامعة أو الانخراط في سوق العمل أوالتعامل مع المجتمع على نطاق أوسع، الأمر الذي قد يؤدي إلى نشوء علاقات مع الجنس الآخر يمكن أن تفضي إلى الزواج في نهاية المطاف.

وفي هذا الخصوص حذر الباحثون، الشبان الصغار الذين لم يتجاوزا سن الثامنة عشرة من الارتباط والزواج في هذه السن المبكرة لما قد يحمله هذا الارتباط من مسؤوليات جسام لا طاقة لهم بها.

وبحسب دراسة حديثة، فإن الارتباط في سن مبكرة يزيد من فرص حدوث الانفصال والطلاق بين الزوجين. وتنصح الدراسة الشبان والشابات بعدم الانخراط في علاقات جادة قبل سن الثالثة والعشرين إذ تتناقص فرص حدوث الطلاق بنسبة كبيرة.

وكشفت الدراسة بأن الأشخاص الذين تزوجوا في سن الثامنة عشرة شهدوا نسبة طلاق بلغت 60 بالمئة، في حين انخفضت نسبة الطلاق لدى الأشخاص الذين تزوجوا بعد سن 23 إلى 30 بالمئة فقط.

فبعد سن الثالثة والعشرين، يتخرج الشبان من الجامعة، ليبدؤوا حياتهم المهنية التي تضمن لهم الاستقرار المادي، ما يخولهم أن يعيشوا حياة زوجية أكثر استقراراً ونجاحاً، بحسب ما ورد في صحيفة ميرور البريطانية.

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