” رويترز ” : ولي العهد يقود جهود مكافحة الإرهاب

نايف السالم(صدى):

ثمنت وكالة أنباء ” رويترز ” ، جهود المملكة في مكافحة الإرهاب، بقيادة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، مشيرة إلى أن الاجتماع الخاص بالتحالف الإسلامي، الذي حضره ممثلي 40 دولة، يأتي في إطار جهود استعادة صورة المملكة المتسامحة ذات الصبغة الإسلامية الأكثر اعتدالاً والنابذة للتطرف.

وأشارت ” رويترز ” ، إلى أن أولى نتائج هذا الاجتماعي الرسمي، هو السماح للدول الأعضاء بالاستعانة أو عرض مساعدة بعضها في مكافحة الإرهاب والتنظيمات المتطرفة، لافتة إلى أن تلك المساعدات قد تكون في صورة مجموعات قتالية أو معلومات استخباراتية وأمنية ضد تلك الجماعات أو مساعدات مالية أو حتى عناصر الخبرة الأمنية القادرة على مكافحة الإرهاب من الناحية الآيديولوجية.