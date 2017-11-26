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بالصور.. جيش نسائي روسي لمونديال 2018

بالصور.. جيش نسائي روسي لمونديال 2018
ماجد محمد(صدى):

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عدد من الصور أظهرت لقطات مثيرة للقلق لنساء يؤدين تدريبات استعدادًا لمواجهة الشغب في الملاعب أثناء كأس العالم المقبلة في روسيا.

ويستعد جيش من النساء ” الألتراس ” لمواجهة شغب الجمهور الإنجليزي في كأس العالم المقبلة 2020، وفق ما كشفت فيديوهات وتقرير نشرته صحيفة ” ذا صن ” البريطانية.

وكانت ديانا ايفانوفا، البالغة من العمر 19 عاما، وهي من محبي نادي سيسكا موسكو، قد تورطت في إحدى المباريات الشهر الماضي ما أدى لحرمانها من دخول الملاعب.

 


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 3064 ] نشر منذ 45 دقيقة

جيش نسائي روسي لمونديال 2018 ** هذا بيكون مونديال جميل وفعال من الناحية الأمنيه *ههههه

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