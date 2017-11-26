بالصور.. جيش نسائي روسي لمونديال 2018
انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عدد من الصور أظهرت لقطات مثيرة للقلق لنساء يؤدين تدريبات استعدادًا لمواجهة الشغب في الملاعب أثناء كأس العالم المقبلة في روسيا.
ويستعد جيش من النساء ” الألتراس ” لمواجهة شغب الجمهور الإنجليزي في كأس العالم المقبلة 2020، وفق ما كشفت فيديوهات وتقرير نشرته صحيفة ” ذا صن ” البريطانية.
وكانت ديانا ايفانوفا، البالغة من العمر 19 عاما، وهي من محبي نادي سيسكا موسكو، قد تورطت في إحدى المباريات الشهر الماضي ما أدى لحرمانها من دخول الملاعب.
رااايق[ عدد التعليقات: 3064 ] نشر منذ 45 دقيقة
جيش نسائي روسي لمونديال 2018 ** هذا بيكون مونديال جميل وفعال من الناحية الأمنيه *ههههه