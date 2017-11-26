بالصور.. جيش نسائي روسي لمونديال 2018

ماجد محمد(صدى):

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عدد من الصور أظهرت لقطات مثيرة للقلق لنساء يؤدين تدريبات استعدادًا لمواجهة الشغب في الملاعب أثناء كأس العالم المقبلة في روسيا.

ويستعد جيش من النساء ” الألتراس ” لمواجهة شغب الجمهور الإنجليزي في كأس العالم المقبلة 2020، وفق ما كشفت فيديوهات وتقرير نشرته صحيفة ” ذا صن ” البريطانية.

وكانت ديانا ايفانوفا، البالغة من العمر 19 عاما، وهي من محبي نادي سيسكا موسكو، قد تورطت في إحدى المباريات الشهر الماضي ما أدى لحرمانها من دخول الملاعب.