بالصور.. الإعلان عن قدوم جيب سكرامبلر بيك أب 2019 بنسخة كشف

متابعات(صدى):

جيب سكرامبلر نسخة البيك أب لرانجلر 2018، يبدو أنها ستحظى بنسخة كشف بين خياراتها.

يأتي هذا حسب مصادر مؤكدة لأوتوموتيف نيوز، حيث ذكر في تقرير المجلة بأن سكرامبلر ستستوحي شكلها من Crew Chief 715 الاختبارية ويكون سقفها قابل لأن يكشف جزئيا أو يزال بالكامل، تماما مثل رانجلر الجديدة والمقرر تدشينها في 27 نوفمبر بمعرض لوس أنجلوس للسيارات 2017.

هذه ليست أول مرة نسمع فيها عن أمر قدوم سكرامبلر بنسخة كشف، فقد اقترحت تسريبات سابقة الأمر نفسه، لكن بكل الأحوال فأن تكون جيب سكرامبلر سيارة بيك أب كشف سيقوي موقفها أمام منافسيها عند وصولها في نهايات 2018.

شاسيه جيب سكرامبلر الجديدة سيكون أطول من شاسيه رانجلر الحالية بنسبة 18%، كما أن محركاتها ستكون نفسها المتاحة في رانجلر 2018 الشكل الجديد أي أنها ستأتي مع تيربو 2 لتر 4 سلندر بقوة 368 حصان وآخر بنتاستار 3.6 لتر 6 سلندر بقوة 285 حصان.

هذا ونتوقع أن نعرف مزيداً من التفاصيل عن سكرامبلر عند قيام جيب بتدشين وإصدار تفاصيل رانجلر 2018 الشكل الجديد خلال الاسبوع الجاري، لذا كونوا على ترقب معنا.