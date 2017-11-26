شاهد.. واجهة جدة البحرية بعد التطوير
نشرت أمانة محافظة جدة، مقطع فيديو لاكتمال العمل بالواجهة التي تُعد أكبر مشروع تطويري على الواجهة البحرية، حيث بلغت تكلفته 800 مليون ريال، ويشتمل على 17 منطقة بلازا، و14 نافورة، 4 منها تفاعلية، وجسر مشاة بطول 650 متراً، إلى جانب مشروع ” تاكسي بحري ” .
وعملت أمانة المحافظة على توفير العديد من الخدمات المتميزة بالمشروع من المساحات الخضراء، والمظلات ذات الأشكال الجمالية، ومقاعد ذكية تحتوي على منافذ USB، ومقابس للكهرباء.
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 11 ] نشر منذ 22 دقيقة
من يصدق هالترميمات كلفت 800مليون ريال…؟