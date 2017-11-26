شاهد.. واجهة جدة البحرية بعد التطوير

نايف السالم(صدى):

نشرت أمانة محافظة جدة، مقطع فيديو لاكتمال العمل بالواجهة التي تُعد أكبر مشروع تطويري على الواجهة البحرية، حيث بلغت تكلفته 800 مليون ريال، ويشتمل على 17 منطقة بلازا، و14 نافورة، 4 منها تفاعلية، وجسر مشاة بطول 650 متراً، إلى جانب مشروع ” تاكسي بحري ” .

وعملت أمانة المحافظة على توفير العديد من الخدمات المتميزة بالمشروع من المساحات الخضراء، والمظلات ذات الأشكال الجمالية، ومقاعد ذكية تحتوي على منافذ USB، ومقابس للكهرباء.