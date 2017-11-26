شرطة المدينة تلقي القبض على محتال الصرافات

نايف السالم(صدى):

القت شرطة المدينة القبض على محتال يقوم بمساعدة الأشخاص في عملياتهم البنكية أثناء تواجدهم عند الصراف .

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة الرائد حسين القحطاني، إنه وردت عدة بلاغات لمركز شرطة الفيصلية يفيد أصحابها عن سحب مبالغ ماليه من حساباتهم أثناء مساعدة أحد الأشخاص لهم حيث تبين لهم لاحقا أنه تم استبدال بطاقات سحب النقود بأخرى .

وقال ” القحطاني ” أنه تم تشكيل فريق عمل من قسم البحث والتحري أسفرت التحريات عن تحديد الاشتباه بأحد الأشخاص وهو مواطن بالعقد الخامس من العمر وجرى ضبطه وعرضه على أصحاب البلاغات واستطاعوا التعرف عليه من الوهلة الأولى.

وأضاف أنه بسماع أقواله الأولية أقر بما نسب إليه وتم إحالة ملفات القضايا لفرع النيابة العامة بالمنطقة لإكمال اللازم بحكم الاختصاص.