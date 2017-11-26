4 نصائح لتجنب الوقوع في فخ الحب الكاذب

متابعات(صدى):

الفتاة عاطفية بطبعها، ويجذبها الكلام المعسول لذلك هي فريسة سهلة للخداع. ولأن الفتاة المراهقة تبحث دائماً عن الحب والاستقرار بعلاقة عاطفية مع الطرف الآخر، فإنه من السهل أن تكون ضحية لمغامرة عاطفية. فكيف تتجنب الفتاة الوقوع في فخ الحب الكاذب؟

جدي صديقة

تثبت الدراسات أن الفتاة التي ليس لديها أخت أو لا تحصل على صديقة صادقة ومقربة منها، لديها استعداد أكبر للانخداع بالحب الكاذب، فهي وحيدة وتحتاج لتغيير المشاعر لديها. وقد بينت دراسة أميركية أن وحيدة والديها تفشل أكثر مما تنجح في العلاقات العاطفية.

ثقي بنفسك

الفتاة التي تعتقد أنها غير جميلة تقع فريسة للحب الوهمي أكثر، لأنها تكون قلقة بشأن إيجاد شريك حياة يعجب بها. لهذا فإن ثقتك بنفسك وأن لديك ما يميّزك سيجعلك تتجنبين هذا الشعور وتتجاوزين فكرة تجارب الحب الفاشلة.

لا تداوي جرح بجرح

إذا مررت بتجربة حب فاشلة فهذا لا يعني أنه عليك إيجاد شخص آخر يداوي جراحك، فلا تنجري في عاطفة جديدة يستغلها الطرف الآخر.

ادرسي العلوم

كشفت دراسة أن الفتيات اللواتي يدرسن العلوم كالرياضيات والفيزياء يستعطن تمييز علاقات الحب الجيدة ويفضلن الاحتفاظ بعلاقة حب واحدة طويلة تؤدي إلى الزواج، لهذا احرصي على زيادة مستوى ذكائك كي لا تقعي فريسة الفراغ والبحث عن حب بأي طريقة.