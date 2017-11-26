بالفيديو.. رولا سعد ” انا سبب شهرة مهند في العالم العربي “

أماني الغامدي(صدى):

أكدت الفنانة اللبنانية رولا سعد أنها سبب شهرة النجم التركي كيفانش تاتليتوغ الشهير بمهند ، عندما ظهر معها في اغنية ” ناويا ” .

وقالت رولا خلال مقابلة تليفزيونية ، أنها لم تكن تستغل النجم التركي للشهرة بل أن ظهوره في الكليب الخاص بها لأغنية ” ناويا ” .

وأضافت رولا ، مهند كان بلش شهرة وأنا ياللي شهرته في العالم العربي ، وفي الكليب أنا اخذت فلوس أكتر منه .