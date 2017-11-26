بالفيديو.. رولا سعد ” انا سبب شهرة مهند في العالم العربي “
أكدت الفنانة اللبنانية رولا سعد أنها سبب شهرة النجم التركي كيفانش تاتليتوغ الشهير بمهند ، عندما ظهر معها في اغنية ” ناويا ” .
وقالت رولا خلال مقابلة تليفزيونية ، أنها لم تكن تستغل النجم التركي للشهرة بل أن ظهوره في الكليب الخاص بها لأغنية ” ناويا ” .
وأضافت رولا ، مهند كان بلش شهرة وأنا ياللي شهرته في العالم العربي ، وفي الكليب أنا اخذت فلوس أكتر منه .
رااايق[ عدد التعليقات: 3064 ] نشر منذ 1 ساعة
أكدت الفنانة اللبنانية رولا سعد أنها سبب شهرة النجم التركي كيفانش تاتليتوغ الشهير بمهند ، عندما ظهر معها في اغنية ” ناويا ” **
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طيب ** وأيش تغي بالضبط أو أقول لك مبروك عليكي وبشري الطنط بتاع أنتي ** ((أمان ياربي أمان)) هع هههه
يالله رضاك والجنه[ عدد التعليقات: 1204 ] نشر منذ 1 ساعة
اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا الأشكال هذي الا تعلم ان هناك موت ونشور وحساب ثم ليسالن عن النفير والقطمير ثم إلى جنة او نار اللهم اني أسألك يالله الجنه واستجير بك من نار نادى وقودها الناس والحجارة عليها ملاءكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلوم ما يؤمرون
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 22044 ] نشر منذ 1 ساعة
طيب