كهربا يعود للفريق الأصفر بعد إصابته

نواف السالم(صدى):

وجه الجهاز الطبي بالفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد المدافع ياسين حمزة للراحة دون بذل أي مجهود خلال الـ 10 أيام المقبلة، ثم تنفيذ برنامج علاجي وتأهيلي لمدة 4 أيام حتى يستعيد عافيته من إصابة العضلة الخلفية والتي بسببها سيغيب عن مواجهة فريق نادي الاتفاق مساء الخميس المقبل ضمن الجولة 12 من الدوري السعودي للمحترفين.

واطمأن المحترف المصري محمود كهربا على الآلام التي كان يعاني منها أسفل الظهر بعد خضوعه لعدة جلسات علاجية في مركز متخصص في ألمانيا وسينضم اليوم لتدريبات الفريق الأصفر استعدادا لمواجهة إتي الشرقية.

وباتت مشاركة المدافع زياد المولد مع العناصر الأساسية في مواجهة الاتفاق محسومة ليكون بجانب زميله عمار الدحيم في خانة قلب الدفاع وسيغيب عن هذه المواجهة المصابان بدر النخلي وأحمد عسيري بينما سيغيب عدنان فلاتة بداعي الإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء.