حفيد حميد الدين يطالب بحقه في مباني صنعاء ويمهل السلطة 13 يومًا

فهمي محمد(صدى):

ذكرت وكالة روسيا اليوم، أن أحد أحفاد بيت حميد الدين الذين حكموا شمال اليمن أكثر من 30 عامًا، ويدعى أكرم حميد الدين، طالب بحقه في ممتلكات عائلته وهي المباني الحكومية القديمة في صنعاء مؤكدًا أنها ملكية خاصة لهم.

وطالب أكرم حميد الدين، بتسليم هذه الملكيات الخاصة وتسليم إجارات 54 سنة من السيطرة عليها وهىيحسب تقديره تشكل مبلغ 500 مليار ريال، زاعمًا امتلاكه قصر دار الحجر في وادي ظهر شمال العاصمة صنعاء، وأمهل السلطات 13 يومًا للإخلاء.

يذكر أن ثورة 26 سبتمبر قامت ضد المملكة المتوكلية عام 1962 وانتهت الحرب الأهلية التي استمرت ثماني سنوات بسقوط الملكية وهروب الإمام محمد البدر حميد الدين إلى السعودية.