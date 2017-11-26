بالصور.. الكشف عن تويوتا راش 2018 الجديدة رسمياً

جاكرتا(صدى):

كشفت تويوتا رسمياً عن راش 2018 في إندونيسيا، لتحظى الكروس أوفر بشكل جديد كلياً وداخلية عصرية.

هي بمثابة شقيقة دايهاتسو تيريوس، وراش مثلها تماماً من حيث التصميم المستوحى من دايهاتسو FT الاختبارية 2015، وبالخارجية هنالك استخدام كثيف للبلاستيك بالجسد، جنوط 16 إنش، مصابيح أمامية وخلفية LED، وكذلك شبك أمامي أسود تماما يمنح الكروس أوفر شكلا متميزا.

نسخة TRD الرياضية تضيف شارات TRD وكذلك لمسات حمراء بأنحاء الخارجية مع جنوط مزدوجة الطلاء 17 إنش، مصابيح ضباب، تشغيل السيارة بدون مفتاح.

بالنسبة للمقصورة فقد أصبحت أكثر رقيا، كما أن لوحة القيادة تتميز الآن بمواد رقيقة الملمس، في حين أن الكونسول الوسطي بات متضمنا شاشة 7 إنش.

تويوتا راش 2018 الجديدة كلياً لديها محرك بترول 1.5 لتر 4 سلندر بقوة 105 حصان و140 نيوتن.متر من عزم الدوران، ومع الأخذ بالاعتبار أن الكروس أوفر لا تتوفر في دول مجلس التعاون الخليجي، فإن معلومات سعرها في إندونيسيا متوفرة عن نسخة TRD الرياضية ويقدر أنه سيعادل 82,500 ريال، وبالنسبة للنسخة القياسية فسعرها غير معروف حتى الآن.