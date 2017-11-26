بالصور.. ” الغذاء والدواء ” يعقد اجتماعه الخامس عشر

طلال الغامدي(صدى):

عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء , اليوم الأحد , اجتماعه الخامس عشر بالمقر الرئيسي للهيئة بالرياض, وذلك برئاسة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة رئيس مجلس الإدارة.

وثمن ” الربيعة ” وأعضاؤه النقلة النوعية للهيئة , وما يقدمه منسوبوها من جهود للتأكد من سلامة ومأمونية الغذاء والدواء والأجهزة والمنتجات الطبية.

واستعرض المجلس البنود المدرجة على جدول الأعمال , معتمدا ضوابط وإجراءات النظر في المخالفات الإدارية وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام منتجات التجميل , وعددا من اللوائح الفنية والمواصفات القياسية.

وحضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة ومنهم وكيل وزارة الداخلية الدكتور ناصر الداود، محافظ هيئة الاستثمار المهندس إبراهيم العمر، نائب وزير الصحة للتخطيط والتطوير فهد الجلاجل ، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام الجضعي، المدير العام للجمارك أحمد الحقباني، وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للثروة الحيوانية الدكتور حمد البطشان، وكيل وزارة التعليم للشؤون التعليمية الدكتور حمد المحرج.