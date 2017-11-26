رئيس ” تركمانستان ” يستعرض مهارته بالتفحيط

متابعات(صدى):

قام رئيس جمهورية ” تركمانستان ” قربان قولي بردي محمدوف، باختبار سرعة سيارة سباق، تم شراؤها لقوات الشرطة. بحسب ما ذكره الموقع الرسمي الحكومي” وقائع تركمانستان “.

وقد زار الرئيس التركماني المركز الوطني لرياضة السيارات، وقرر اختبار سيارة سباق من طراز ” بي إم دبليو إم 3 ” الجديدة شخصيًّا، واستعرض مهارته في التفحيط بالسيارة على طول مسار مخصص للسباقات.

كما شارك محمدوف في السباقات الأولى بالمركز الذي افتُتح في عام 2013؛ فقد كان شغوفا في شبابه بالسيارات وشارك في مسابقات عدة.

يذكر ان دولة تركمانستان _ المسلمة _ تقع في آسيا الوسطى، تحدها إيران من الجنوب، وكازاخستان من الشمال، وبحر قزوين من الغرب.