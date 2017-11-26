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” يوتيوب ” يطلق ضوابط لحماية الطفل من المحتويات المخالفة

” يوتيوب ” يطلق ضوابط لحماية الطفل من المحتويات المخالفة
نورة الشهري(صدى):

أعلن موقع الفيديوهات الشهير ” يوتيوب ” سعيه لزيادة حماية الأطفال من التعرض لمحتويات غير مناسبة لسنهم، مع وجود عدة قواعد لتشديد الرقابة حول هذا الشأن من قبل الموقع الشهير ” جوجل “.

ومن ضمن القواعد الصارمة التي أعدت لمنع وجود المحتوى الغير مناسب وفقًا لمواقع متخصصة تكنولوجيًا،” التطبيق الصارم للقواعد والإرشادات الاجتماعية وتسريع تطبيق هذه القواعد من خلال التكنولوجيا المتاحة، و حجب التعليقات غير المناسبة على الفيديوهات الخاصة بصغار السن، و توفير الإرشادات اللازمة لصناع الفيديوهات المناسبة للمشاهدة الأسرية”.

يذكر أن «يوتيوب» تعرض مؤخرا لانتقادات متزايدة، على أساس أنه لا يبذل الجهد الكافي لمنع المحتوى غير المناسب الذي يستهدف الأطفال.


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