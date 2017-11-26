” الرقابة ” تضبط بدلات وترقيات مخالفة

عادل الحربي(صدى):

رصدت جهات تابعة لوزارة الشئون البلدية والقروية 50% من إجمالي مخالفات كشفتها ” برامج رقابية ” تطبقها هيئة الرقابة والتحقيق لقياس مستوى الأداء والتقيد بالأنظمة , تلتها وزارة التعليم بنسبة 21%.

وأكدت الهيئة , عبر البرامج , تقاضي موظفين بدلات تصل إلى 35% نظير وظائف لا يمارسون مهامها , وعدم مباشرة موظفين جرت ترقيتهم عملهم في مقر الوظيفة المرقين عليها , ونقلهم منها إلى مقار عملهم قبل الترقية , وذلك قبل مرور سنة على الترقية.

وحددت الهيئة الجهات المعنية بتطبيق البرامج الرقابية لها في وزارات العدل , الشئون الإسلامية , الدعوة والإرشاد , العمل والتنمية الاجتماعية , الصحة , التعليم , الشئون البلدية والقروية , البيئة والمياه والزراعة , بالإضافة إلى مصلحة الجمارك.