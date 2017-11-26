سياسيون: إنهاء أزمة لبنان يبدأ من ” حزب الله “

بيروت(صدى):

صرح وزير داخلية لبنان زياد بارود، بأن حزب الله هو المعني الأول بموضوع النأي بالنفس، ويمكن الآن أن ينسحب من مناطق معينة ما يريح لبنان ويعطي اندفاعًا للنأي بالنفس.

وأكد ” بارود ” أن من مصلحة الحزب أن يكون جزءًا من التفاهم اللبناني، موضحًا أن النأي بالنفس لا يرتبط بسلاح الحزب فقط بل بدور هذا السلاح خارج حدود البلاد.

من جانبه، طالب القيادي في تيار المستقبل مصطفى علوش، الرئيس عون وفريقه، بمنع وضع لبنان بموقع التصادم مع الدول العربية عبر التغطية على حزب الله، معتبرًا هذا مقدمة لحل الأزمة مع الدول العربية، مؤكدًا أن الحل سيأتي عبر حلول كبرى مع إيران وهزيمة مشروعها.

وفي سياق متصل، قال عضو الكتلة العونية سليم سلهب، إنه يجب على الجميع أن يضحي من أجل الوصول إلى النتيجة المرجوة، وربط ذلكب تقديم حزب الله تنازلات لإنهاء الأزمة.