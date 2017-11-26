أمير الباحة يتفاعل مع مطالب والد طفل مريض ويوجه بمتابعته

إبراهيم الزهراني(صدى):

في لفته كريمة منه التقى أمير منطقة الباحة الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز اليوم الأحد بوالد الطفل عبدالعزيز والبالغ 9أعوام والذي يعاني من أنيميا حاده في الدم واستمع إلى مطالبه.

وجاء ذلك بعد مناشدة والده أمير المنطقة عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول حالة الطفل بمساعدته بعد أن تم تحويله من مستشفى الملك فهد بالباحة لمركز الملك فيصل التخصصي بمدينة الرياض، حيث ووجه بسرعة تحقيق مطالبه ومتابعة حالة الطفل.

وشكر والده إبراهيم بن أحمد حتات الزهراني من أهالي محافظة قلوة بمنطقة الباحة أمير المنطقة على استجابته داعياً الله بأن يحفظ ولاة أمرنا وأن يديم على بلادنا نعمها.

