” سعود الطبية ” تنُقذ حياة أربعينية من انفجار القولون السيني

حمود العنزي(صدى):

أنقذت مدينة الملك سعود الطبية بالرياض، حياة سيدة أربعينية من انفجار ورم سرطاني بالقولون السيني.

وأوضحت المدينة ممثلة في جراجة القولون والمستقيم، أن الانفجار أدى إلى حدوث تسمم في تجويف البطن والتهاب وتجمعات الصديد، مما أدى إلى انتشار الالتهاب على مستوى الأوعية الدموية والقولون بالكامل.

وأكدت المدينة على نجاح العملية بالرغم من صعوبتها، لافته إلى أن المريضة تتمتع بصحة جيدة ولله الحمد، وتستعد للخروج خلال الأيام القادمة.

يذكر أن العملية أجريت بفريق طبي مكون من استشاري جراحة المعدة والقولون والمستقيم الدكتور مهدي البندر، واستشاري الجراحة العامة الدكتور سليمان الدبيان.