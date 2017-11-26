فهمي محمد(صدى):

كشف المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة اليونيسف غيرت كابيلياري، أن الحرب في اليمن هي حرب على الأطفال، حيث أن كل عشر دقائق هناك طفل في اليمن يموت من الأمراض، وبحسب الإحصاءات فقد قتل وأصيب ما يقرب من 5 آلاف طفل خلال عامين ونصف عام فقط.

وأكد ” كابيلياري ” في مؤتمر صحفي عقد بمقر المنظمة في عمان، أن هناك أكثر من 11 مليون طفل يمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، وهناك نحو مليوني طفل يعانون من سوء التغذية الحاد، فاليمن أصبح من أسوأ الأماكن بالنسبة للأطفال.

ورحَب ” كابيلياري ” ، بإعادة فتح مطار صنعاء أمس السبت، والذي سمح لنا بإرسال أول قافلة إنسانية تحمل 1,9 مليون جرعة لقاح، مؤكدًأ أن هناك حاجة لتطعيم 600 ألف طفل في جميع أنحاء اليمن، باللقاحات المضادة للدفتريا والتهاب السحايا والسعال الديكي والالتهاب الرئوي والسل “.

كما أوضح، أن هناك سفنًا تابعة لليونيسف في طريقها إلى ميناء الحديدة، تحمل أغذية علاجية سريعة الاستخدام، ومساعدات للأطفال الذين يعانون من سوء التغذية، وأقراص الكلوريدين من أجل ضمان مياه شرب معقمة، وإمدادات طبية لدعم الوقاية والعلاج من الإسهال الحاد والكوليرا.

وطالب المسئول الأممي، جميع الأطراف المسئولين عن الوضع اليوم في اليمن، تحمل مسؤوليتهم الآن، قائلًا:”يجب عليكم ان تتحملوا مسئولياتكم الآن وليس غدًا “.