6 أمور عن ماضيك لا تخبريها لحبيبك الجديد

متابعات(صدى):

قالت خبيرة العلاقات، تراسي كوكس ، أنه من عادة النساء الرغبة في مشاركة كل شيء عن حياتهن الخاصة مع الشخص الذي يقعن في حبه ، مٌحذرة من الانفتاح الزائد، الذي أكدت أنه يضر بالعلاقة كثيراً.

وتنصح كوكس المرأة بتجنب قول 6 أشياء لحبيبها الجديد عن ماضيها وهي:

كم كان حبيبك السابق جيداً؟

بالطبع لا أحد يقول ” لقد كان حبيبي السابق رائعا ” ، لكن يمكن أن تقول بعض النساء: ” هذا يذكرني بحبيبي السابق ” ، وإذا حاولت تدارك الموقف بالتأكيد على أن حبيبك الحالي أفضل من السابق، فالضرر قد حصل بالفعل.

كم كنت جيدة مع حبيبك السابق؟

عندما تقولين بأنك كنت جيدة في علاقتك بحبيبك السابق، فحبيبك الحالي لن يفكر في كم كنت جميلة أو مثيرة، بل سيفكر إلى ماذا تلمحين وسيتساءل عن سبب إخبارك له بذلك.

سلوكك السابق لا يعكس شخصيتك الحالية

الشخصيات تتغير بتغير الزمن، فإذا كنت تريدين إخباره بشيء تفتخرين به في الماضي، فانتظري ليعرفك أكثر.

العدد الحقيقي للعشاق

لا تخبريه أبداً عن العدد الحقيقي لعشاقك السابقين. فحتى لو كان حبيبك منفتحاً، فلن يشعر بالاطمئنان أبداً. كما أن الأعداد لابد وأن يصاحبها تفسيرات، ولا أحد يرغب حقا في معرفة التفاصيل.

الإشارة إلى نفس الحبيب السابق أكثر من مرة

الإشارة إلى روعة الحبيب السابق هو أمر كبير بما يكفي، لكن ماذا عن الإشارة له أكثر من مرة. عندها، سيظن حبيبك أنك تريدين هدم علاقتك به.

التباهي لإثارة غيرته

عندما تقومين بإثارة غيرته للفت نظره إلى كم أنت جميلة، والتأكد من حبه لك، قد يظن أنك غير مستقرة نفسياً.