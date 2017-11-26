مدير تعليم الأفلاج يتفقد المدارس

حمود العنزي(صدى):

تفقد محمد بن مبارك الزايد مدير التعليم بمحافظة الأفلاج , عددا من مدارس المحافظة للاطمئنان على سير العملية التعليمية والوقوف على احتياجات الميدان التربوي , وذلك من خلال زيارة الفصول الدراسية والالتقاء بقائدي المدارس ومنسوبيها.

وشدد ” الزايد ” خلال جولاته الميدانية على قادة المدارس بضرورة العمل بمنظومة الأداء , وتسخير كل الإمكانيات للطلاب , مشيدا بالجهود المبذولة بالعملية التعليمية والتربوية من قبل قادة المدارس ومنسوبيها.

وشملت الجولات التي قام بها ” الزايد ” للأسبوع الثاني على التوالي عدد من مدارس الثانوية والمتوسطة والثانوية بليلي وقطاعات المحافظات.