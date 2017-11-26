انطلاق فعاليات المعرض السعودي الدولي للصحة والجمال بالرياض.. غدًا

تركية البدر(صدى):

تنطلق يوم غدا الإثنين بمدينة الرياض ولأول مرة المعرض السعودي الدولي للصحة والجمال الحدث الدولي الأهم في مجال الصحة والجمال في الرياض والذي ستنعقد فعالياته في منتجع الفيصلية درة الرياض برعاية كريمة من الأمير سلطان بن سعود بن محمد آل سعود.

وجاءت الحاجة لتنظيم معرض مماثل في الرياض كنتيجة حتمية للنجاح الكبير الذي حققه المعرض السعودي الدولي للصحة والجمال في الثلاث أعوام السابقة في جدة. ونظراً للطلب المتزايد على تنظيم معرض مماثل في المدينة التي تتمتع بثقل اقتصادي بارز على الصعيدين المحلي والدولي، قررت سنيدي إكسبو لتنظيم المعارض والمؤتمرات أن تنظم نسخة أخرى من المعرض في الرياض، لتتيح للشركات و قالت المدير العام في سنيدي إكسبو، هيا السنيدي: إنّ تدشين المعرض في الرياض بنسخته الأولى ما هو إلى تأكيد على نجاح وأهمية المعرض الذي لا ينحصر دوره على عرض أحدث منتجات الشركات المحلية والدولية المشاركة في المعرض، بل تتعداه لجذب الإستثمارات الأجنبية لتحقيق معدلات النمو والتنويع الإنتاجي بهدف ضخ استثمارات جديدة في قطاع الصحة والجمال، وأتمنى أن يحقق المعرض الصدى المرجو منه وأن تكون النسخة الأولى في الرياض أكثر نجاحاً وجذباً للزوار ووفقاً لتقرير شركة يورومونيتور إنترناشيونال، تصدرت السعودية سوق الجمال والتجميل إقليمياً، وتشير التوقعات إلى أنّ المملكة ستسجل ارتفاعاً يلامس الضعف في مبيعات العطور والعناية بالشعر والبشرة ومستحضرات التجميل الملونة وأدوات الزينة الرجالية لتصل إلى 9.3 مليار دولار بحلول 2020.

وسيتميز المعرض بفعالياته ومنها عرض منتجات بأفضل طريقة ممكنة، وللإلتقاء مع أبرز صناع الجمال والأخصائيين والذين حضروا خصيصاً من مختلف أرجاء العالم ليشاركوا في الملتقى وعقد محاضرات توعوية في مختلف المجالات المتعلقة بالعناية بالشعر والبشرة والعمليات التجميلية والسبا والإستشارات الطبية، وعن العطور وتجربة خلطها.

بمشاركة الشركات العالمية المختصة، والتي يعتبرها فرصة رائعة لتبادل الخبرات بين شركتهم والشركات العالمية الأخرى المشاركة بالمعرض بما يفيدهم ويفيد السوق السعودي.

