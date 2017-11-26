ترحيل 1600 مقيم غير شرعي من المملكة

نايف السالم(صدى):

شنت الجهات المختصة، صباح اليوم، حملة لضبط المخالفين لأنظمة الإقامة، مما أدى إلى ترحيل 1600 من الوافدين الأجانب من المملكة.

وأسهمت مديرية السجون بالرياض ممثلة بإدارة توقيف الوافدين في استقبال المخالفين، وتأمين المواقع المناسبة، والتجهيزات الأمنية، والإقامة وترحيلهم إلى المطارات والمنافذ البرية، وفقًا لمصادر خاصة.

وأكد العميد شاهر العجمي، مدير توقيف الوافدين بمنطقة الرياض،أن عدد الموقوفين منذ بداية الحملة، لا يقل عن 4236 مخالفا سيتم ترحيلهم، فيما بلغ عدد من تم ترحيلهم بالفعل1663 شخصا.

جدير بالذكر أن هذه ليست الحملة الأولى في السعودية لطرد المقيمين غير الشرعيين، إذ رحلت المملكة ما بين العامين 2012 و2015 ما يقارب 243 ألف باكستاني بعضهم بسبب قضايا إرهابية.