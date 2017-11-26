أوزيل: مستعد للتفاوض مع برشلونة .. وأفضل العودة لـ ” ليجا “

نواف السالم(صدى):

حسم الألماني ” مسعود أوزيل ” لاعب نادي أرسنال موقفه حول إمكانية الانتقال إلى ” برشلونة ” الشتاء المقبل، حيث ينتهي عقد ” أوزيل ” مع أرسنال بنهاية العام الحالي.

وذكرت صحيفة ” ذا صن ” البريطانية، أن اللاعب على استعداد تام لبدء المفاوضات مع برشلونة للانتقال في صفوفه مطلع العام القادم، خاصة أنه لا إمكانية لتجديد عقد اللاعب مع أرسنال.

وطالبت العديد من الفرق ضم الألماني أوزيل لصفوفهم، على رأسهم ” سان جيرمان ” الوحيد القادر على دفع الراتب الأسبوعي الذي يطالب به أوزيل البالغ 330 ألف جنية إسترليني. بالإضافة لفريق ” مانشستر يونايتد ” الذي أبدى رغبته في ضم اللاعب.

يذكر أن أوزيل يفضل العودة لـ ” ليجا ” الإسبانية حيث سبق له اللعب مع ريال مدريد.