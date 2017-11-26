بالصور.. إغلاق 41 موقعا صناعيا في العاصمة.. لهذه الأسباب

سعيد العجل(صدى):

صرح الرائد محمد الحمادي المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة الرياض، بأن دوريات السلامة أغلقت عدد من المواقع الأسبوع الماضي بلغت ٤١ موقعا في حي بدر، فيما شملت الجولات ٢١٦ موقعا صناعيا وتجاريا.

وقال بيان للإدارة اليوم الأحد، إن قرار الإغلاق جاء لعدم الالتزام باشتراطات السلامة، ووجود عدة مخالفات منها تعطل نظام الإطفاء والإنذار، و وجود سكن عمال داخل المنشأ الصناعية، ووجود تمديدات كهربائية عشوائية وتخزين عشوائي.

وناشدت مديرية الدفاع المدني، أصحاب الأنشطة بالالتزام باشتراطات السلامة، والتأكد من كفاءة أنظمة الإطفاء والإنذار لديهم وجاهزيتها والتزامهم الكامل باشتراطات الدفاع المدني، حتى لا يتعرضوا للإغلاق.

