تطبيق جديد للهواتف الذكية بـ ” بصمة الفم “
كشف عدد من الباحثين العاملين بشركة ” جوجل ” بجامعة فلوريدا الأمريكية عن إصدار تطبيق جديد للهواتف الذكية، يعمل بـ ” بصمة الفم ”
بهدف تأمين الهاتف بطريقة غير تقليدية.
وأوضح الباحثون أن التطبيق يعمل على نظام التشغيل ” آندرويد ” الذي يستخدم السونار لعرض حركة الشفاه لصاحب الهاتف أثناء الحديث.
وحسب ما ذكر بصحيفة ” ديلي ميل ” فإن التصميم يعمل على مراقبة حركة الشفاه تجنبا للخداع في حالة سرقة تسجيلا صوتيا لصاحب الهاتف. وقد أطلق مطورو التطبيق عليه اسم ” VoiceGesture “.
يذكر أنه من المتوقع توافر هذا التطبيق بـ ” جوجل بلاي ” بداية من العام المقبل.
اترك تعليقاً