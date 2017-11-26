تطبيق جديد للهواتف الذكية بـ ” بصمة الفم “

واشنطن(صدى):

كشف عدد من الباحثين العاملين بشركة ” جوجل ” بجامعة فلوريدا الأمريكية عن إصدار تطبيق جديد للهواتف الذكية، يعمل بـ ” بصمة الفم ”

بهدف تأمين الهاتف بطريقة غير تقليدية.

وأوضح الباحثون أن التطبيق يعمل على نظام التشغيل ” آندرويد ” الذي يستخدم السونار لعرض حركة الشفاه لصاحب الهاتف أثناء الحديث.

وحسب ما ذكر بصحيفة ” ديلي ميل ” فإن التصميم يعمل على مراقبة حركة الشفاه تجنبا للخداع في حالة سرقة تسجيلا صوتيا لصاحب الهاتف. وقد أطلق مطورو التطبيق عليه اسم ” VoiceGesture “.

يذكر أنه من المتوقع توافر هذا التطبيق بـ ” جوجل بلاي ” بداية من العام المقبل.