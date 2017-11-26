تأسيس أول شركة يابانية لمساعدة الحكومة و المستثمرين داخل المملكة

طلال الغامدي(صدى):

أعلنت شركة سوميتومو ميتسوي اليابانية للخدمات المصرفية، عن اعتزامها لتأسيس شركة تابعة لها في العاصمة الرياض بنهاية العام الحالي 2017.

وأكدت الشركة أن المؤسسة المالية ستقدم خدمات استشارية للشركات اليابانية التي تنظر في إمكانية الاستفادة من الفرص الاستثمارية في المملكة، لافته إلى أن هذه المبادرة تأتي في لمساعدة الشركات التابعة لحكومة المملكة على تقديم العطاءات بسلاسة.

وستبدأ الشركة الجديدة تحت عنوان مبدئي ” شركة SMBC الاستشارية للخدمات السعودية ” ، برأس مال مليون دولار.

يُذكر أن هذه الاتفاقية لم تعد الأولى من نوعها في العلاقات السعودية اليابانية، حيث تعاونت المملكة مع شركة ” سوفت بنك ” اليابانية لتشكيل صندوق استثماري بقيمة 93 مليار دولار، يطلق عليه ” صندوق رؤية ” لتمويل المشاريع التي ستقود تحول المملكة من الاعتماد على النفط إلى اقتصاد متنوع.