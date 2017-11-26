آرسنال وليفربول يتنافسان على ضم نجم سان جيرمان

نواف السالم(صدى):

ذكرت تقارير صحافية بريطانية، إن آرسنال و ليفربول يتنافسان لضم نجم وسط باريس سان جيرمان الفرنسي، الألماني جوليان دراكسلر، في الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكان دراكسلر وقع على عقد جديد يمتد 4 مواسم في يناير الماضي، لكن تعاقد نادي العاصمة الفرنسي مع النجمين، البرازيلي نيمار من برشلونة، والفرنسي الشاب إمبابي من موناكو، أجبر المدرب أوناي إيمري على ترك بطل العالم مع منتخب ألمانيا على مقاعد البدلاء، وهو ما سيعجل في انتقاله إلى نادٍ آخر.

وأوضحت شبكة ” إي. إس. بي. إن ” إن باريس سان جيرمان سيسعى للاستفادة القصوى من بيع دراكسلر، تجنباً لعقوبات الاتحاد الأوروبي، بداعي تجاوزات في قانون اللعب المالي النظيف، في صفقة التعاقد مع نيمار من برشلونة مقابل 222 مليون يورو.

ويسعى آرسنال وليفربول لتعزيز صفوفيهما بعد أدائهما المتذبذب هذا الموسم، وابتعادهما عن المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي.