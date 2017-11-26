بالفيديو.. انتحار أم لقصر قامة عروس ابنها

بكين(صدى):

أقدمت أم صينية على انهاء حياتها بالانتحار عقب قفزها بالنهر في مقاطعة نينجلينج الصينية ، بسبب هدايا عرس ابنها، وزعموا أن موتها كان لسبب غريب يرجع إلى قصر قامة العروس.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تم اكتشاف جثة امرأة بالقرب من نهر في مقاطعة نينجلينج، وقالت الشرطة إن نجل السيدة تم خطبته مؤخرا، لكن عائلة العروس طلبت سيارة كهدية، وهو أمر لا تستطيع عائلة العريس دفع تكاليفه، فقفزت في النهر وقتلت نفسها.

وظهر مجموعة من الأشخاص في مقطع فيديو متداول يحيطون بجثة السيدة، حيث لم يستطع زوجها الابتعاد عنها، وتم إنقاذه من قبل ابنه وضباط الشرطة عندما أقدم على الانتحار أيضا.

ومع ذلك، نشرت التقارير المحلية أن سبب انتحار السيدة كان كذبة، وادعوا أن السبب الحقيقي هو خطبة ابنها، إذ كانت دائمة الشكوى من قصر قامة العروس.