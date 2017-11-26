تعرف على ” رحيل شريف ” قائد التحالف الإسلامي العسكري

حمود العنزي(صدى):

انعقد اليوم الأحد في العاصمة الرياض , الاجتماع الأول لوزراء دفاع التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب , الذي ينعقد تحت شعار “متحالفون ضد الإرهاب”.

ويضم التحالف 44 دولة , وبمشاركة وزراء دفاع دول التحالف الإسلامي ووفود دولية وبعثات رسمية من الدول الداعمة , وتم اختيار الفريق رحيل شريف ليتولى منصب القائد العسكري للتحالف.

ولد رحيل شريف في 16 يونيو 1956 , في كويتا لعائلة عسكرية بارزة في باكستان , ووالده هو الجنرال المتقاعد محمد شريف , وترجع جذوره لبلدة كونجة في مقاطعة كجرات في البنجاب.

وحصل رحيل على تعليمه الأساسي من الكلية الحربية ف لاهور ومن ثم التحق بالأكاديمية العسكرية الباكستانية , حتى أصبح قائد لفرقتي مشاة , ثم رئيسا للاكاديمية العسكرية الباكستانية.

وبعدها ترقى رحيل لرتبة فريق , حيث خدم لسنتين كقائد فيلق حتى أصبح مفتشا عاما للتدريب والتقييم المنصب الذي بموجبه كان مشرفا على التدريب في الجيش الباكستاني.

وفي نوفمبر 2013 , تولى رحيل رئاسة الأركان , وأصبح رئيس الأركان الخامس عشر للجيش الباكستاني , حيث لعب دورا محوريا في رئاسة تغيير الفكر الرئاسي العسكري منذ 2007 , والذي بموجبه يتم توجيه التركيز على قتال مسلحي طالبان بدلا من مواجهة العدو التقليدي.

وأشرف رحيل على تصميم وتحديث الاستراتيجية الحربية للجيش الباكستاني وبرامج التدريب المستقبلية للجيش , إلى أن تم الإعلان في يناير 2017 عن تكليفه بمنصب القائد العسكري للتحالف الإسلامي لمحاربة الإرهاب.