بالصور.. الشهراني يختتم برنامج الأنشطة للدور الإيوائية

سعيد العجل(صدى):

اختتم مركز التدريب و التطوير الاجتماعي بأبها دورة تدريبية ،بحضور مساعد مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لقطاع التنمية بمنطقة عسير هادي بن عايض الشهراني .

كان ذلك لعدد من منسوبي و منسوبات الدور الايوائية بالمملكة لمدة ثلاثة ايام ،تحت عنوان اعداد و تنفيذ خطة البرامج و الانشطة للدور الايوائية .

وشملت عدة محاور منها الاسس العلمية لاعداد خطة البرامج كذلك كيفية دمج المقيمين في المؤسسات و الدور الايوائية بمجتمعاتهم و الاحتياجات الاجتماعية و النفسية للمقيمين شارك في تقديم محاور الدورة عدد من المتخصصين في جامعة الملك خالد و فرع وزارة العمل و التنمية الاجتماعية حيث تحدث الاخصائي الاجتماعي بوحدة الحماية الاجتماعية محمد عبد الله عن اهمية مثل هذه البرامج و مردودها النفسي و الاجتماعي على مقيمي الدور الايوائية .

الجدير بالذكر ان الوزارة تهدف من عقد مثل هذه الدورات إلى تطوير قدرات ومهارات منسوبيها للتعامل مع الفئات التي تشرف الوزارة على رعايتها.