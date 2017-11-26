بالصور.. ثانوية ابي ذر ببريدة تفتتح برنامج ” تمكين ” للتربية الخاصة

سعيد العجل(صدى):

افتتح قائد ثانوية ابي ذر ببريدة سعيد سليمان السعيد برنامج ” تمكين ” للتربية الخاصة، والذي يكتشف ويعزز مواهب وقدرات طلابه، حيث تم اعداده من معلمين برنامج الدمج بالمدرسة.

وقال ” السعيد ” إن البرنامج يقوم على اكتشاف قدراتً وميول وتعزيز مواهب طلاب التربية الخاصة بكل شمولية بما يتناسب مع قدراتهم واحتياجاتهم ويلبي رغباتهم في سوق العمل وغيره إضافة إلى أن البرنامج يعزز مشاركة الطلاب في المناسباب والانشطة الصفية واللاصفية والفعاليات المدرسية بشكل مستمر.

وأكد السعيد أن برامج الدمج استطاعت فك عزلة ذوي الاحتياجات الخاصة، ودمجهم بالبيئة المحيطة اجتماعيا ونفسيا وتربويا، مشيرًا إلى أن هذه الفيئة لديهم أمكانيات وقدرات عالية لكنها تحتاج الى اكتشاف ودعم وتنمية وتدريب وهذا ما لمسناه من خلال برنامج الدمج بالمدرسة حيث تم اطلاق العديد من البرامج الموجه والمتخصصة من معلمين البرنامج والتي كان لها الاثر على الطلاب مما صنعت تفاعلا بين البيئة المدرسيه والأسرية والبيئة المحيطة .

وقدم السعيد شكره لمعلمين التربية الخاصة بالمدرسة على ما يقومون فيه من جهد ودعم لهذه الفيئة وابتكار البرامج الموجهه التي كان الأثر الإيجابي على واقعهم.

